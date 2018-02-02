Призер ОИ из Мордовии: Решение CAS по спортсменам РФ - еще одна наша победа

Двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике из Мордовии Денис Нижегородов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по поводу российских спортсменов, участвовавших в ОИ-2014. Напомним, 1 февраля CAS оправдал 28 российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр и лишил олимпийских медалей, завоеванных в Сочи в 2014 году.

"Решение CAS можно назвать еще одной нашей победой. Мы доказали, что можем побеждать не только на спортивных аренах, что у нас есть чем ответить на голословные обвинения. Сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить участие спортсменов в Олимпиаде-2018", - подчеркнул Нижегородов.