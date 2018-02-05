В Мордовии за выходные сгорели две бани, сарай и пристройка к дому

В минувшие выходные на территории Мордовии произошло сразу несколько пожаров. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что 3 февраля в райцентре Атяшево, на улице Т. Бибиной горел сарай площадью 15 кв.м. Владелец, мужчина 1946 г.р., не пострадал.

В селе Большое Игнатово загорелась баня площадью 24 кв.м. на улице Первомайская. В результате пожара повреждено строение бани на площади 24 кв.м. Владелицей помещения является женщина 1985 г.р.

Аналогичное ЧП случилось и в селе Пичевка Зубово-Полянского района. В результате пожара уничтожена кровля и внутренняя отделка бани на площади 15 кв.м. в собственности мужчины 1960 г.р.

В ночь на 4 февраля в Ардатове повреждена пристройка к дому на площади 12 кв.м. на улице Молодежная, 16. Хозяйкой имущества является женщина 1969 г.р.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Источник: 13.mchs.gov.ru