Чиновница из Мордовии прикинулась нищей, чтобы добыть стипендию для дочери

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации одного из сельских поселений Ковылкинского района. Как сообщает пресс-служба СК РФ по РМ, женщина подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.

Из материалов дела следует, что дама в январе 2011 и 2012 годов позаботилась об изготовлении справок о своих доходах, в которых были указаны заведомо заниженные данные. На этот шаг женщина пошла ради стипендии своей дочери, которая обучается в одном из вузов республики. В результате семья подозреваемой была отнесена к льготной категории малообеспеченных, а дочь стала получать в своем вузе соцстипендию в размере более 40 тысяч рублей.

Преступный замысел чиновницы был раскрыт. Свою вину она не отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: mordovia.sledcom.ru