В Мордовии 3-летний ребенок попал в реанимацию, наглотавшись таблеток от давления

В одном из сел Кочкуровского района Мордовии произошел неприятный инцидент с ребенком. Трехлетний малыш оказался в реанимации из-за халатности взрослых.

Как стало известно, ребенок добрался до оставленных на виду лекарств и съел две таблетки "Моксонидина" – препарата, который снижает давление. Отметим, что данное лекарство противопоказано детям до 18 лет.

В результате ребенок серьезно отравился. Его экстренно госпитализировали в реанимационное отделение Детской республиканской больницы. Информации о состоянии малыша на сегодняшний день нет.