В МЧС Мордовии отчитались об успешном проведении чемпионата по рыболовному спорту

В минувшее воскресенье, 4 февраля, на озере Инерка Большеберезниковского района состоялся чемпионат Мордовии по рыболовному спорту. Безопасность во время проведения мероприятия обеспечивали сотрудники республиканского МЧС, о чем сообщается на сайте ведомства.

Организовала соревнования Федерация рыболовного спорта Республики Мордовия.

"Контроль ледовой обстановки и обеспечение безопасности участников осуществляли государственные инспекторы по маломерным судам. Происшествий не допущено" - сказано на сайте МЧС.

Как сообщалось ранее, в Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации одного из сельских поселений Ковылкинского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru