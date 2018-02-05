Для участников Всероссийского дня зимних видов спорта в Саранске подготовлено много сюрпризов

В Лыжно-биатлонном комплексе Саранска 9 февраля состоится Всероссийский день зимних видов спорта. В программе праздника - снежная эстафета "Битва зимних видов спорта против летних", квест "По следам Пьера де Кубертена", соревнования по футболу в валенках и лыжные гонки юных спортсменов. Кроме того, пройдут мастер-классы от представителей Федерации горнолыжного спорта, мотоклуба "Мордовия" и спортивной школы, состоятся соревнования по перетягиванию каната на ватрушках и многое другое.

Каждый принявший участие в празднике получит купоны и станет участником розыгрыша призов. Главный из них – сноуборд. Во время мероприятий будет работать фотозона, где любой желающий сможет сделать памятное фото с факелом Олимпийских игр в Сочи-2014.