Мордовская лыжница выиграла золото на первенстве мира перед стартом на ОИ-2018

Лыжница из Мордовии Анастасия Седова стала победительницей первенства мира по лыжным гонкам в Швейцарии. В скиатлоне Седова стала первой с результатом (44.03,6). Второе место заняла Наталья Непряева (+10.7), третье место у Яны Кирпиченко (+37.2).

В ближайшее время Анастасия в составе сборной команды России примет участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось первенство России по жиму и классическому жиму среди спортсменов-пауэрлифтеров в возрасте 14-18 и 19-23 года. 18-летний воспитанник торбеевской школы пауэрлифтинга Сергей Володин в весовой категории до 105 кг завоевал серебряную медаль в классическом стиле.

Источник: mordovia-sport.ru