Жителю Мордовии грозит 7 лет тюрьмы и миллион рублей штрафа за партию анаболиков

В Саратовской области местные таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде запрещенных препаратов.

Сообщается, что посылка шла из Беларуси в Мордовию. Для жителя Рузаевки неизвестные заботливо упаковали 101 таблетку анаболиков. В состав препаратов входил метандиенон, свободный оборот которого запрещен в нашем государстве.

Житель республики не смог предоставить документы от доктора, подтверждающие необходимость принятия данного препарата. Мужчине грозит вплоть до семи лет лишения свободы и штраф в сумме до миллиона рублей.

Источник: "Известия Мордовии".