Саранск занял 3-е место по количеству квартир, доступных для бронирования на время ЧМ-2018

Сервис путешествий OneTwoTrip определил суммарное количество частных квартир для интернет-бронирования иностранными туристами в городах, которые будут принимать чемпионат мира по футболу.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где для бронирования доступно свыше 1000 апартаментов, способных разместить почти 4,5 тысячи человек. На втором месте Москва – немногим более 900 квартир на 3,8 тысячи гостей.

Тройку лучших достаточно неожиданно замкнул Саранск. Здесь болельщикам предложено 730 вариантов квартир, в которых могут разместиться почти 3,2 тысячи человек.

Четвертое место в рейтинге заняла Казань. На пятой позиции – Калининград.

Источник: "Известия Мордовии".