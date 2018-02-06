Игрок ХК "Челны" Файзуллин: "Шальная шайба залетела – наудачу у "Мордовии" и выиграли"

Лучший бомбардир ХК "Челны" Ранис Файзуллин прокомментировал победу над "Мордовией" (4:3 ОТ) в матче Первенства ВХЛ. Именно гол Файзуллина в овертайме принес "Челнам" победу.

"Игра была тяжелая. Как всегда, с "Мордовией" играть сложнее всего. Не сказал бы, что мы в чем-то уступали сопернику. У нас были хорошие моменты. Здорово защищались. Ненужный второй гол пропустили. В целом была равная игра. Додержались до овертайма, а там уже шальная шайба залетела – наудачу и выиграли. Мыслишка, что можем проиграть, была, потому что это не первая игра, когда мы в конце отдаем игру, но сегодня смогли выиграть.

Это наша первая победа над "Мордовией" в Саранске. Как-то даже не думали об этом – выходили играть, биться. Вот результат", - приводит слова Раниса пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru