Марафонец из Мордовии завоевал бронзу на турнире в Москве, доскакав до финиша на одной ноге

Занятный инцидент произошел на Кубке России по бегу на 100 км, который состоялся в Москве в "Крылатском". Спортсмен из Мордовии Геннадий Канаев долгое время уверенно лидировал, однако на последних километрах дистанции получил тяжелую травму ноги. Тем не менее атлет не сошел с дистанции, а мужественно финишировал, правда, не на первом, а на третьем месте. Последний круг ему и вовсе пришлось скакать на одной ноге, так как на вторую, травмированную, ступить уже было невозможно.

После финиша врачи наложили гипс Канаеву. По словам спортсмена, восстановление займет не менее двух месяцев.

Еще один спортсмен из Мордовии, Виталий Верендякин, завоевал серебряную медаль.

Источник: "Известия Мордовии".