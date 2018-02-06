В результате тройного ДТП в Мордовии один человек погиб, двое детей пострадали

Накануне утром, 5 февраля, на 22-м километре трассы Атяшево – Дубенки в Дубенском районе произошло роковое ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником стал водитель "Форда". Во время движения он по касательной задел "ВАЗ-21102". После этого иномарка столкнулась еще и с "Ладой-211540", которая двигалась со встречного направления.

К сожалению, в аварии не обошлось без погибших. Так, водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте трагедии. Двое детей, 2005 и 2012 гг.р., ехавшие в "Форде", а также пассажир "Лады" получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницу, где им оказали медпомощь и отпустили по домам.

Водители трезвы.

Источник: gibdd.ru/r/13