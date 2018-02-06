В Саранске по "горячим следам" раскрыто убийство женщины, тело которой нашли в подвале

Правоохранительные органы задержали в Саранске подозреваемого в жестоком убийстве 34-летней женщины, чье тело было найдено в подвале одного из домов на проспекте 70-летия Октября. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, предполагаемым преступником оказался 45-летний мужчина, проживающий в том же доме, где было обнаружено тело.

По предварительным данным, накануне трагедии подозреваемый и потерпевшая распивали спиртное в подвале. Между ними произошла ссора из-за малозначительного повода. В процессе конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов топором. От полученных травм та скончалась на месте. Преступник неосмотрительно бросил оружие на месте ЧП и сбежал.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее полицейские якобы нашли собутыльников женщины, однако те заявили, что дама была жива, когда они уходили из подвала.

Источник: mordovia.sledcom.ru