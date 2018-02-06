В Мордовии осудят чиновника, который незаконно добыл сыну бесплатную путевку на отдых

И.о. главы администрации одного из сельских поселений Ковылкинского района пойдет под суд по подозрению в мошенничестве. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что в марте 2014 года подозреваемый, используя служебное положение, изготовил справки о размере своих доходов за период с декабря 2013-го по февраль 2014 года. В них мошенник фактически объявил себя "нищим", уменьшив реальные доходы в 4 раза. Благодаря этому сын чиновника бесплатно получил путевку в санаторий, которая была оплачена за средства республиканского бюджета.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: mordovia.sledcom.ru