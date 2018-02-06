На уборку федеральных трасс Мордовии вывезли 47 единиц дорожной техники

Накануне, 5 февраля, на уборку трасс М-5 "Урал" подъезд к Саранску и обходам Саранска, Краснослободска и Торбеево", Р-178 "Саранск – Сурское – Ульяновск" и Р-158 "Нижний Новгород – Саратов" вышло 47 единиц снегоуборочной техники. В их число вошли 21 комбинированная дорожная машина, 9 погрузчиков, 10 тракторов со снегоуборочным оборудованием, 7 автогрейдеров. Затруднений движения на федеральных трассах региона не наблюдается.

На федеральных дорогах Мордовии ведется круглосуточное дежурство. Дорожники в любую минуту готовы оказать помощь водителям, пострадавшим от непогоды.

Источник: "Известия Мордовии".