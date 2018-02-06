Полиция установила личность женщины, которую зарубили топором в подвале дома в Саранске

Полицейские смогли установить личности 34-летней женщины, чье тело было найдено в подвале одного из домов Саранска. Погибшую звали Елена Зоткина. В последнее время женщина нигде не работала, одна воспитывала 15-летнюю дочь.

Напомним, страшная находка была сделана в подвале дома №116 по проспекту 70 лет Октября утром 5 февраля. На шее женщины были рубленые раны, рядом находился окровавленный топор. Известно, что в последние годы жертва проживала в одной из квартир этой же многоэтажки. Есть вероятность, что квартира в этом доме принадлежит ее бывшему мужу. По словам соседей, Елена нередко проводила время в компании мужчин и была пьяна.

Ранее сообщалось, что стражи порядка поговорили с собутыльниками, составлявшими компанию Зоткиной накануне убийства. Те клялись, что распили алкоголь, а потом ушли, оставив женщину живой. Позднее стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве Елены.

Источник: "Известия Мордовии".