Инспектор по кадрам одной из фирм Мордовии ответит в суде за фиктивную регистрацию украинцев

В Кадошкинском районе Мордовии будут судить ушлого инспектора по кадрам коммерческой организации. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, женщина незаконно поставила на миграционный учет 11 граждан Украины. Все они якобы проживали в одном из домов, которые арендует ее компания. По факту же предоставлять дом для проживания иностранцам предприятие не собиралось.

Разумеется, за свои "услуги" чиновница получила от иностранцев деньги. Когда обвиняемую "схватили за руку", она признала вину и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: prokrm.ru