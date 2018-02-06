Во время матчей ЧМ-2018 Химмашевский мост в Саранске будет превращаться в пешеходный

Во время чемпионата мира по футболу проезд в общественном транспорте Саранска будет бесплатным. Сам транспорт будет работать в усиленном режиме, сообщили в администрации города.

Кроме того, Химмашевский мост будет превращаться из автомобильного в пешеходный за 5 часов до старта каждого матча мундиаля. На некоторых улицах будет введено временное ограничение движения транспорта.

Напомним, Саранск примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Пожалуй, самым интересным из них станет поединок между сборными Португалии и Ирана, который пройдет 25 июня. Именно в этом матче болельщики смогут увидеть в столице РМ одну из двух главных звезд современного футбола – нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

Источник: adm-saransk.ru