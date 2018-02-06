Два повара из Саранска ответят за кражу продуктов из школы

В Саранске задержаны две женщины-повара одной из местных школ. Их подозревают в краже продуктов.

Как сообщает пресс-служба МВД по Мордовии, работники учреждения разложили яства по пакетам и намеревались вечером вынести их из здания. Однако сумки с припасами были изъяты правоохранителями. Каким образом полицейские узнали о краже, не сообщается.

По этому факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Как сообщалось ранее, в Мордовии правоохранители раскрыли кражу денег с банковской карты жителя республики.

Источник: 13.мвд.рф