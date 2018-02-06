Верховный суд Мордовии оставил в силе приговор 21-летнего грабителя, ударившего жертву камнем

Верховный суд Мордовии не сжалился над 21-летним Александром Синякиным и оставил вынесенный ему приговор в силе. В пресс-службе прокуратуры РМ напоминают, что в декабре 2016 года нетрезвый молодой человек напал на женщину на ул. Федосеенко. Ударив жертву камнем по голове, он выхватил у нее сумку и убежал.

Долго скрываться он не смог. Злоумышленник был задержан, и ему пришлось отвечать за содеянное перед судом. Преступника приговорили к трем годам колонии общего режима. Защита обвиняемого обжаловала данное решение в Верховном суде, однако приговор признан законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru