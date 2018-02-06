Жителей Мордовии обманули при совершении покупок во "ВКонтакте" и "Инстаграме"

Очередными жертвами интернет-мошенников стали два жителя Мордовии. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, первым заявление в полицию подал 19-летний парень из Саранска. Он увидел в социальной сети "ВКонтакте" объявление о продаже автомагнитолы. Юноша связался с аферистом и вскоре отправил ему полную предоплату – 3200 рублей. Разумеется, магнитолу он так и не получил.

Похожим способом 39-летняя женщина лишилась 4900 рублей. Она решила купить детский сухой бассейн в "Инстаграме". Однако и там ее поджидал обман.

"По данным фактам проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: 13.мвд.рф