"Мордовия" разгромила "Челны" в Первенстве ВХЛ, взяв реванш за поражение в первом матче

Саранская "Мордовия" взяла убедительный реванш у "Челнов" за поражение в первом матче в рамках очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. Напомним, первую встречу "Челны" выиграли в овертайме – 3:2.

Примечательно, что все 7 голов во втором матче в составе "Мордовии" забили разные хоккеисты – отличились Субботин, Абозин, Брыкин, Бадрутдинов, Юнышев, Блохин и Горячев.

"Мордовия" – "Челны" - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Шайбы:

1:0 – Субботин (Цыпнятов) (11:46)

2:0 – Абозин (Закурин, Саразов) (18:22)

3:0 – Брыкин (Саразов, Абозин) (28:00) (больш.)

4:0 – Бадрутдинов (Цицаров) (31:55)

5:0 – Юнышев (Ахметзянов, Цицаров) (42:34)

5:1 – Богачонок (Кутявин, Швецов) (47:49)

6:1 – Блохин (Нефёдов, Бельский) (51:36) (больш.)

7:1 – Горячев (Медведев) (56:56).