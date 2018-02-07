Воробьев: "Надеюсь, после победы над "Челнами" небольшой спад "Мордовии" останется позади"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел итоги двух матчей с "Челнами", которые состоялись в Саранске. Первый матч завершился в пользу гостей – 3:2 ОТ, но во второй игре хозяева взяли убедительный реванш – 7:1.

"Хотел бы в первую очередь отдать должное сопернику. Команда хорошо играла. Реализуй они свои моменты, сегодня все могло бы сложиться иначе. У нас во второй игре против "Кристалла" наметился некий спад. Надеялись, что на этих матчах он не отразится, но вчера выглядели слабо. Это было видно и по движению. Надеюсь, что после этой победы этот небольшой спад останется позади, и в дальнейшем мы сможем показать хорошую игру.

Когда ты видишь, что не получается играть, не катит команда, довольным, конечно, не будешь. Поменяли Дубинина на Закурина и защитника Гордина на Блохина. Я не считаю, что именно за счет этих замен мы стали играть лучше и забросили 7 шайб. Команда играла несколько иначе и хочется надеяться, что и дальше мы будем в таком же ключе играть, чтобы радовать болельщиков. Им огромное спасибо за поддержку", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru