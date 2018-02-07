Тренер "Челнов": "Мордовия" - мастеровитая команда, которая не зря идет на первом месте"

Наставник ХК "Челны" Айдар Мусакаев подвел итоги матчей с "Мордовией" в первенстве ВХЛ, которые состоялись в Саранске. Первый матч завершился в пользу гостей – 3:2, но во второй игре хозяева взяли убедительный реванш – 7:1.

"Считаю, что, несмотря на результат второго матча, ребята молодцы, хорошо отработали и вчера, и сегодня. Забей мы во втором матче в первом периоде, может быть, что-то сложилось бы по-другому. Соперник проиграл две игры подряд, понятно, обозлился, поэтому мы предупреждали ребят, что сегодня будет другой матч, все будет быстро. "Мордовия" - мастеровитая команда, которая не зря идет на первом месте, они практически все свои моменты использовали. У нас, к сожалению, не хватает мастерства Скатова переиграть. По самоотдаче претензий к ребятам нет, все старались", - приводит слова Мусакаева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru