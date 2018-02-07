Иркям Суркова: "Одному из кандидатов в волонтеры в РМ 82 года, а другая девушка готова помогать, даже будучи беременной"

Директора Волонтерского центр ЧМ-2018 в Саранске Иркям Суркова рассказала о влиянии волонтеров на подготовку и проведение в Мордовии чемпионата мира по футболу 2018 года. По ее словам, стать волонтером может каждый – регистрация по программе "Городские волонтеры" еще открыта.

Также она подтвердила, что волонтеры не получают финансового вознаграждения за свою деятельность, зато "добирают" другими бонусами.

"Конечно, мы предоставляем волонтерам сервисы и организуем мотивационную программу. Каждый волонтер будет полностью экипирован, они получают питание во время смен и право бесплатного проезда на общественном транспорте. Для иногородних и иностранных волонтеров предусмотрено проживание.

В наш волонтерский центр поступили заявки из 54 стран и 180 городов. География достаточно обширна: Камерун, Перу, Ирак, Мексика, Уругвай, Панама, Бразилия и другие страны целыми днями на связи с нашим волонтерским центром ЧМ-2018.

Одному из наших кандидатов в волонтеры 82 года! Я восхищаюсь их энергией и желанием участвовать в ЧМ-2018. Одна девушка у нас готовится стать мамой, мы ее поздравляем. Она говорит, что готова помогать даже беременной, да вот незадача - ей рожать в июне, когда ЧМ-2018 будет в самом разгаре", - рассказала Суркова.

Источник: "Известия Мордовии".