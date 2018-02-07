Роспотребнадзор советует жителям Мордовии сделать прививку от гриппа перед поездкой за рубеж

В нашей республике, как и в целом по Российской Федерации, ситуация по гриппу и ОРВИ пока не критичная, эпидпорог не превышен, хотя эксперты раз в неделю фиксируют рост заболеваемости.

А вот в государствах Европы и США свирепствует болезнь H3N2 (так называемый «птичий грипп»), коварный вирус уже унес несколько десятков жизней.

В связи с данным эксперты республиканского Роспотребнадзора рекомендуют всем, кто планирует в ближайшее время отправиться за границу, за 2-3 недели до предполагаемой даты отъезда сделать прививку от гриппа, которая позволит избежать заболевания, однако и, возможно, сохранит жизнь.

Источник: "Известия Мордовии".