Глава Мордовии Владимир Волков встретился с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием

Накануне, 6 февраля, состоялась встреча главы Мордовии Владимира Волкова и Митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Обсуждались вопросы укрепления духовных начал в обществе, сохранения межнационального и межконфессионального согласия в республике, взаимодействия митрополии с органами власти и общественными организациями, передает пресс-служба главы РМ.

Руководитель региона пообещал Мордовской епархии содействие в реализации социально значимых инициатив. В частности стороны обсудили дальнейшее развитие координационного центра Синодального молодежного отдела в ПФО, который работает в Саранске уже 3 года.

Митрополит проинформировал Главу Мордовии о взаимодействии епархии с российским Минкультом по вопросу сохранения православных памятников архитектуры федерального значения в РМ. Также обсуждались вопросы завершения строительства детского православного лагеря "Солнечная Мордовия" в Макаровке.

Источник: e-mordovia.ru