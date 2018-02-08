СК Мордовии проводит проверку информации о смерти 7-летнего мальчика в больнице

Следственные органы СУ СК России по Республике Мордовия проводят доследственную проверку по факту смерти 7-летнего ребенка. Накануне, 7 февраля, появилась информация, что мальчик скончался в одной из больниц Саранска после удаления аденоидов под общим наркозом.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства трагедии, о которой сообщили СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе СКР по РМ.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Кочкуровского района Мордовии произошел неприятный инцидент с ребенком. Трехлетний малыш оказался в реанимации из-за халатности взрослых.

Источник: mordovia.sledcom.ru