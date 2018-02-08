Саранский таксист может сесть на 10 лет за то, что проломил битой голову клиенту

Житель села Лямбирь попал в больницу с тяжелой травмой черепа. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, тяжелую травму 38-летнему мужчине нанес водитель такси.

Известно, что пострадавший гулял на корпоративе, а около полуночи вызвал такси в кафе и попросил довезти его по определенному адресу. По пути водитель потребовал от клиента оплатить проезд по двойному тарифу. Тот, разумеется, отказался, после чего водитель припарковался и стал выгонять пассажира из машины.

Словесный конфликт быстро перерос в драку. Тогда таксист достал биту и "решил вопрос" в свою пользу, после чего оставил пострадавшего на месте ЧП. "Скорую" потерпевшему вызвали прохожие.

Нападавший был задержан. Им оказался 44-летний житель поселка Ялга. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Источник: 13.мвд.рф