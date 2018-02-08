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Саранский таксист может сесть на 10 лет за то, что проломил битой голову клиенту

Саранский таксист может сесть на 10 лет за то, что проломил битой голову клиенту

Житель села Лямбирь попал в больницу с тяжелой травмой черепа. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, тяжелую травму 38-летнему мужчине нанес водитель такси.

Известно, что пострадавший гулял на корпоративе, а около полуночи вызвал такси в кафе и попросил довезти его по определенному адресу. По пути водитель потребовал от клиента оплатить проезд по двойному тарифу. Тот, разумеется, отказался, после чего водитель припарковался и стал выгонять пассажира из машины.

Словесный конфликт быстро перерос в драку. Тогда таксист достал биту и "решил вопрос" в свою пользу, после чего оставил пострадавшего на месте ЧП. "Скорую" потерпевшему вызвали прохожие.

Нападавший был задержан. Им оказался 44-летний житель поселка Ялга. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.


Источник: 13.мвд.рф