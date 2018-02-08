Сборная Мордовии заняла 1-е место на первенстве ПФО по биатлону среди юношей и девушек

В столице Удмуртии, городе Ижевске, состоялось первенство ПФО по биатлону среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. Представители Мордовии показали весьма достойные результаты на этом турнире.

Так, в гонке на 6 км Ярослав Конкин показал лучший результат и с двумя промахами стал победителем. Ближайшего преследователя он опередил на 4,4 секунды.

В гонке на 5 км среди девушек лучшей из наших спортсменок стала Алиса Чернова - она 4-я. В спринтерской гонке вновь не было равных Ярославу Конкину, а второе место занял еще один спортсмен из региона-13 Илья Перегудин. В эстафете наши юноши завоевали бронзовые награды, а девушки стали пятыми.

По итогам общекомандного зачета сборная СШОР по зимним видам спорта Мордовии заняла первое место.

Источник: mordovia-sport.ru