В Мордовии бизнесмена осудят за уклонение от налогов более чем на 5,5 млн рублей

В Мордовии под суд пойдет индивидуальный предприниматель, который был уличен в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СКР по региону-13, на данный момент расследование уголовного дела по обвинению ИП в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере завершено.

Следствие установило, что обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую 5,5 млн рублей. Для этого он предоставлял в налоговые органы декларации по НДС с заведомо ложными сведениями. Махинации совершались в период с 2013-го по конец 2015 года.

Обвинительное заключение по делу было утверждено.

Ранее в Мордовии за налоговую аферу был вынесен приговор экс-руководителю коммерческой компании.

Источник: mordovia.sledcom.ru