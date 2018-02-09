В Саранске прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к ЧМ-2018 и мерам безопасности

Накануне, 8 февраля, в Саранске состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке города к чемпионату мира по футболу 2018 года и мерам безопасности в дни проведения турнира. Участие в пресс-конференции приняли зампред правительства РМ Алексей Меркушкин, замглавы администрации Саранска по реализации целевых программ Юрий Шохин и начальник отделения по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по РМ Юрий Шишканов, сообщают в дирекции города-организатора Саранска.

Алексей Меркушкин отметил, что до старта ЧМ-2018 остается всего 126 дней, однако на всех объектах инфраструктуры в столице РМ завершены основные работы. Так, на стадионе "Мордовия Арена" ведутся отделочные работы, а новые отели уже скоро будут готовы встретить первых гостей. Кроме того, из реконструированного аэропорта 14 февраля состоится первый рейсовый полет.

В конце февраля в Саранске начнет функционировать Центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID). Только имея на руках этот документ, можно будет пройти на стадион, а также воспользоваться бесплатным проездом на матчи ЧМ в дополнительных поездах и городском транспорте.

Ожидается, что во время мундиаля Саранск посетят около 260 тысяч гостей. Для обеспечения их безопасности будет проведен комплекс мероприятий. Так, все объекты инфраструктуры ЧМ (общим числом 18) будут взяты под усиленную круглосуточную охрану полицией.