Экс-начальник отдела Минкультуры и туризма Мордовии сядет на 3 года за взятку

В Мордовии вынесли приговор бывшему главе отдела строительства, реставрации и эксплуатации Минкультуры Мордовии. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что осужденный осуществлял контроль за производством ремонтно-реставрационных работ. Он проверял соответствие объема, стоимости и качества работа.

С июля 2016 по январь 2017 года мужчина контролировал ход работ по строительству клуба в селе Куликово Краснослободского района. За этот период он получил взятку на общую сумму в 155 тысяч рублей и принимал работы без соответствующих проверок.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,55 млн рублей.

Источник: mordovia.sledcom.ru