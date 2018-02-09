Житель Саранска получит от коммунальщиков по суду более 300 тыс. за поврежденный BMW X5

Жителю Саранска присудили более 300 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба по делу о повреждении автомобиля. В пресс-службе Октябрьского районного суда сообщили, что мужчина за рулем BMW X5 попал в выбоину на ул. Строительной. В результате этого происшествия машина получила существенные повреждения – ремонт обошелся в 293 812 рублей.

Автолюбитель подал иск в суд и потребовал, чтобы МП "Спецавтохозяйство Саранское" выплатило ему компенсацию в размере стоимости ремонта, а также расходов по оплате услуг эксперта, нотариуса, представителя и возврат госпошлины на сумму 30 798 рублей.

Представитель ответчика во время суда акцентировал внимание на невнимательности водителя. Мол, не такой уж большой была та яма, автомобилист вполне мог ее объехать. Кроме того, ответчик счел стоимость ремонта завышенной. Однако суд, рассмотрев все материалы дела, встал на сторону автомобилиста и взыскал в его пользу 318 510 рублей.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru