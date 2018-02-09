Жительница Мордовии отрезала себе 2 пальца во время разделки мяса на работе

Жительница Чамзинского района Мордовии получила серьезную травму на производстве. Женщина трудилась на заводе в ночную смену, занимаясь разделкой мяса. В процессе этого занятия 45-летняя рабочая повредила сразу два пальца.

В местной больнице женщине поставили диагноз "ампутация мягких тканей". Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как сообщалось ранее, в поселке Торбеево был задержан местный житель, который жестоко избил свою супругу. Расправа происходила в одном из домов на улице Первомайская. За всем происходящим наблюдали дети.