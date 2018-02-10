В Рузаевке за торговлю сомнительными продуктами оштрафовали предпринимателя

В Мордовии, в городе Рузаевка владелица продуктового магазина, которая торговала продукцией неизвестного происхождения, была привлечена к административной ответственности. Информация от отделения Росгвардии по РМ.

В ходе проведения проверочного мероприятия в одном из продуктовых магазинов города Рузаевка работник ветеринарного надзора обнаружил, что продукция животного происхождения, которую реализует данная торговая точка, была доставлена и выставлена на продажу без необходимой документации.

Владелица магазина была привлечена к административной ответственности.

В отношении женщины была избрана мера наказания в виде 3 тысяч рублей штрафа.

Источник: http://rosgvard.ru