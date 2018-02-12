Глава Мордовии выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

Глава Мордовии Владимир Волков выразил глубокие соболезнования родным и близким пассажиров самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который разбился в Подмосковье 11 февраля. Напомним, на борту был 71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа), однако выжить не удалось никому.

В Саранске в связи с крушением самолета отменены торжественные мероприятия с участием министра транспорта РФ Максима Соколова. Мероприятия должны были быть посвящены открытию аэропортового комплекса Саранска после реконструкции и "Восточного обхода Саранска". Запланированы они были на понедельник, 12 февраля.

Напомним, что одной из жертв крушения стала уроженка Мордовии Елена Давыдова.