Житель Мордовии пришел к приятелю, чтобы помириться, но в итоге зарезал его

В Ковылкинском районе вынесли приговор 49-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве приятеля. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, 16 сентября 2017 года осужденный поссорился со своим знакомым. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой обвиняемый ударил 58-летнего жителя села Троицк Ковылкинского района ножом в грудь. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый пояснил следствию, что пришел к потерпевшему помириться, поскольку накануне между ними произошел конфликт во время распития алкоголя. Однако, зная вспыльчивый характер товарища, подозреваемый прихватил с собой нож, который ему и пригодился.

Суд приговорил нападавшего к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru