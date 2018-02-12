На ремонт и строительство в Ардатовском районе в 2018 году планируют потратить более 240 млн рублей

На 2018 год в Ардатовском районе Мордовии запланирован ремонт автодороги - подъезд к селу Чукалы длиной 3,6 км. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 68 млн 223 тыс. рублей.

Кроме того, зимой продолжится ремонт ГТС в поселке Тургенево. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделят почти 100,5 млн рублей.

Также в 2018 году должно завершиться и строительство нового детского сада в райцентре. Сейчас проведена большая часть внутренних отделочных работ, смонтирована система отопления, установлены окна и двери. Нужно еще 74 млн рублей, чтобы завершить строительство. В этом вопросе обещал помочь лично глава РМ Владимир Волков.