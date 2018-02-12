"Мордовия" сумела уйти от поражения в игре с "Лучом-Энергией" на Кубке ФНЛ

Футболисты "Мордовии" сыграли вничью с "Лучом-Энергией" на старте Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре. Подопечные Марата Мустафина смогли уйти от поражения лишь на 86-й минуте – сразу после удаления в составе соперника.

"Мордовия" – "Луч-Энергия" - 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 - Бажев (2), 1:1 - Кренделев (43), 1:2 - Мязин (65), 2:2 - Лукьянов (86).

"Мордовия": Шебанов, Лебедев (Стрелов, 46), Шоркин (Юсупов, 46), Сабитов (Багаев, 46), Деревягин (Николаев, 46), Жестков (Ларинов, 44), Кренделев (к) (Зюзин, 46), Ваганов (Навлетов, 46), Астафьев (Шлеермахер, 60), Маркин (Лукьянов, 46), Русл. Мухаметшин (Ермаков, 83).

"Луч-Энергия": Абакумов, Цуканов (Насадюк, 46), Таказов, Тихий, Болжевич (Марущак, 33), Павленко, Фомин, Пономаренко (Дзахов, 67), Столбовой (Мязин, 42), Гордиенко (Хлебородов, 82; Макарчук, 89), Бажев (к) (Маляка, 46).

Предупреждены: Лебедев, 25, Зюзин, 55 - Пономаренко, 11, Насадюк, 66, Гордиенко, 74.

Удален: Насадюк, 85.