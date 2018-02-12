В рузаевском лицее рассказали, какой ученицей была Елена Давыдова, погибшая при крушении Ан-148 в Подмосковье

Одна из жертв авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, уроженка Мордовии Елена Давыдова (Рыскина), была одной из лучших учениц рузаевского лицея №4. Завуч лицея, учительница русского языка Нина Старостина, рассказала, что Рыскина закончила учреждение с серебряной медалью.

"Лена была одаренной девочкой, закончила школу с серебряной медалью. В 2003 году она была звездой нашего лицея", - говорит Старостина.

Не осталась в стороне и директор школы Татьяна Дуденкова. По ее словам, Елена не только была отличной ученицей, но и активным, и творческим человеком во внеучебное время. Она всегда могла найти общий язык со всеми, даже с не самыми положительными учениками.

По слухам, перед вылетом на злополучном самолете Елена прислала сообщение знакомой из Ханты-Мансийска, в котором написала, что ей не хочется лететь в командировку.

Напомним, пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе. На борту был 71 человек, все погибли.

Источник: "Известия Мордовии".