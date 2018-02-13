18-летнего жителя Мордовии будут судить за жестокое избиение 16-летнего подростка

Житель Лямбирского района пойдет под суд за нанесение тяжелых травм 16-летнему подростку. В пресс-службе СУ СКР по РМ сообщили, что преступление было совершено 25 ноября 2017 года. Вечером 18-летний подсудимый и пострадавший общались в соцсети "ВКонтакте". В какой-то момент между собеседниками произошла ссора.

Парни договорились о личной встрече для выяснения отношений. В тот же вечер они пересеклись на одной из улиц Саранска. В ходе ссоры обвиняемый нанес подростку несколько ударов бейсбольной битой по голове. В результате здоровью юноши был причинен тяжкий вред.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru