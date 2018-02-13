В Мордовии состоялось заседание координационного совета Росгвардии, посвященное частной охранной деятельности

12 февраля состоялось заседание Координационного совета Росгвардии РМ по вопросам частной охранной деятельности. На заседании поднимались вопросы повышения защищенности объектов образовательной сферы, которые охраняют частные организации, а также обеспечения безопасности объектов инфраструктуры ЧМ-2018.

Подполковник полиции Сергей Кисляков в своем выступлении рассказал о дополнительных мерах безопасности в период проведения в Мордовии футбольного мундиаля и об ограничениях, связанных с оборотом оружия и охотой в указанное время. Отдельно была затронута тема об обеспечении безопасности в период проведения президентских выборов в марте 2018 года. Более 35 избирательных участков находятся под охраной частных организаций, из них ряд объектов оборудован "тревожными" кнопками вневедомственной охраны, отметили собравшиеся.

В ходе проверки условий хранения оружия вблизи мест проведения выборов было досмотрено около 2 тысяч человек, выявлен ряд нарушений законодательства в области оборота оружия.