Михаил Бабич обсудил в Саранске долговую ситуацию Мордовии и высоко оценил подготовку региона к ЧМ

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич накануне, 12 февраля, прибыл с рабочим визитом в Саранск. Там он провел два совещания. Первое касалось сбалансированности бюджета и реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов РМ. В ходе второго обсуждались вопросы общественно-политического и социально-экономического развития региона.

Как пояснил по итогам мероприятий Михаил Бабич, первое совещание было проведено по просьбе главы Мордовии Владимира Волкова. В нем принял участие заместитель министра финансов Леонид Горнин. Бабич отметил, что за последние годы долговая ситуация остается достаточно сложной, хотя в республике было построено немало объектов.

"Мы еще раз внимательно проанализировали вопросы межбюджетных отношений, по которым необходимо оказать поддержку республике с позиций правительства РФ, министерства финансов. Республика взяла на себя соответствующие обязательства по сокращению государственного долга, по оптимизации расходов", — отметил Михаил Бабич.

Также полпред высоко оценил подготовку Мордовии к чемпионату мира по футболу.

"Объекты в Мордовии готовы. Они сейчас уже начинают работать в штатном режиме", - сказал он и выразил уверенность, что мундиаль должен пройти в РМ на самом высоком уровне.

В этот же день Михаил Бабич по поручению президента РФ вручил удостоверение председателю арбитражного суда РМ Сергею Александрову.