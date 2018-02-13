Мать уроженки Мордовии, погибшей при крушении Ан-148, рассказала о последнем разговоре с дочерью

Мать Елены Давыдовой, уроженки Мордовии, которая погибла в авиакатастрофе в Подмосковье, рассказала, что общалась с дочерью буквально за пару часов до трагедии. По словам женщины, Елена оповестила, что едет в аэропорт "Домодедово". Мать попросила дочку позвонить, когда та приземлится в Орске.

Страшную новость о крушении самолета увидел по телевизору муж старшей сестры Елены - Натальи. Он позвонил жене, чтобы уточнить, где находится Елена. Наталья позвонила матери.

"Я сказала Наташе, что в два часа у нее рейс. Как раз летит сейчас", - говорит мать. После этого дочь рассказала матери о крушении, и они обе поняли, что произошло.

По словам родственников, Елена часто летала в Орск, там она трудилась уже год. Хотела заработать денег на квартиру в Москве, где жила с мужем. На своей родине, в Рузаевке, была совсем недавно – в декабре 2017 года. А неделю назад Давыдова стала крестной у ребенка своей близкой подруги.

Источник: "Известия Мордовии".