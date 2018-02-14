В 2017 году в Мордовии от отравления паленым спиртным умерли более 100 человек

В 2017 году на территории Мордовии зафиксировано 154 случая отравления спиртосодержащими жидкостями. Увы, большинство случаев (76%, а это более 100 инцидентов) закончились летальным исходом.

Основное число погибших употребляли этиловый спирт, в том числе самогон. Как и в предыдущие годы, мужчины гибнут чаще женщин - 86% против 14%. Зачастую жертвами становились граждане трудоспособного возраста.

Добавим, что ежегодно в России регистрируют более 40 тысяч смертельных случаев отравления самогоном и спиртосодержащими жидкостями.

Источник: "Известия Мордовии".