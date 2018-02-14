Владимир Волков пообещал всестороннюю помощь родственникам Елены Давыдовой, погибшей при крушении Ан-148

Глава Мордовии Владимир Волков пообещал, что регион окажет всю необходимую помощь родным жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич во время визита в Мордовию подчеркнул, что семьям погибших предусмотрены значительные выплаты как из федерального, так из региональных бюджетов.

"Мы окажем всю помощь, которую согласно закону, должны оказывать регионы. Это не только 1 млн рублей, но также мы готовы поддержать и помочь по всем другим вопросам, которые будут возникать у родственников погибшей", - сказал Волков.

Напомним, в результате трагедии погиб 71 человек. Среди них была и уроженка Мордовии Елена Давыдова.

Источник: "Известия Мордовии".