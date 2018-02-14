В Мордовии в 2017 году снизилось число погибших в результате ДТП с пешеходами

В 2017 году на территории Мордовии произошло 272 ДТП с участием пешеходов. По сравнению с 2016 годом это число возросло на 0,7%, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Примечательно, что на пешеходных переходах произошла примерно треть происшествий. Количество таких инцидентов увеличилось на 15,1%.

Число погибших, по данным ведомства, снизилось с 30 до 18 человек, зато количество пострадавших возросло на 19. Так, в 2017 году травмы получили 272 человека (против 253 в 2016-м).

В 92 случаях виновниками аварий стали сами пешеходы. Шестеро из них находились в состоянии опьянения.

Источник: gibdd.ru/r/13