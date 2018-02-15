В Торбеевском районе врачи спасли от смерти 25-летнюю беременную, наглотавшуюся таблеток

Врачи Торбеевской больницы спасли жизнь 25-летней девушке, которая решила совершить суицид. В родном селе неудачливой самоубийцы говорят, что на такой шаг девушка могла пойти из-за несчастной любви. Другая версия – дама просто хотела обратить на себя внимание.

Известно, что в ее комнате нашли блистеры от разных таблеток. Отметим, что девушка была беременна.

К счастью, медицинская помощь была оказана своевременно. Сейчас жительнице Мордовии ничего не угрожает.

Личность девушки неизвестна.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии выпил нашатырный спирт и заработал сильное отравление.