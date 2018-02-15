Канал «Царьград» сравнил конфликт банка «Югра» с Центробанком с борьбой добра со злом

Вкладчики банка «Югра» и других кредитных организаций организовали акцию протеста у стен Государственной Думы. Требования граждан остаются прежними: вернуть потерянные сбережения и привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации, сообщает телеканал «Царьград».

Лидер «Союза вкладчиков России» Николай Николаев говорит о том, что по вине Центробанка пострадали десятки тысяч человек, многие из них не выдержали обрушившихся испытаний. При этом Центробанк не понес никакого наказания за свои незаконные действия.

Представитель бенефициара «Югры» Алексея Хотина Анатолий Верещагин характеризует действия ЦБ как рейдерство. Регулятор целенаправленно уничтожает конкуренцию в банковском секторе и действует по четкой проверенной схеме. Любой частный банк, не входящий в число «любимчиков» ЦБ, отмечает Верещагин, может быть уничтожен в кратчайшие сроки.